Ministro de Minas e Energia convoca as concessionárias para socorrer SP

Morre aos 73 anos o publicitário Washington Olivetto. Um dos nomes mais premiados da propaganda do Brasil, Olivetto estava internado havia meses no Rio de Janeiro para tratar problemas pulmonares e morreu e falência múltipla de órgãos. Ele foi o criador de campanhas icônicas da televisão brasileira, como a do garoto Bombril, do casal Unibanco, o cachorrinho da Cofap e o primeiro sutiã, da Valisère. Descendente de italianos, nasceu no bairro da Lapa, na cidade de São Paulo, e estudou comunicação e psicologia, mas não chegou a se formar. Sua carreira começou em 1969, aos 18 anos, como redator em uma agência de publicidade. No Corinthians, seu clube do coração, foi vice-presidente de marketing e um dos fundadores do movimento Democracia Corinthiana, nos anos 1980. Saiba mais sobre ele.

Nunes e Boulos fazem hoje debate sem seguranças e com plateia. Os candidatos que disputam a prefeitura de São Paulo enfrentam-se na Band, no primeiro encontro do segundo turno. Diferentemente de debates recentes, o de hoje não terá a presença de seguranças armados a serviço dos candidatos. O evento terá uma plateia de assessores e 20 jornalistas, além de um "lounge" para acomodar outros convidados e professionais da imprensa. Ricardo Nunes e Guilherme Boulos terão 12 minutos para usar nas respostas como acharem melhor, poderão andar pelo estúdio e também responderão a perguntas de jornalistas. O encontro está marcado para as 22h30.

Pix terá novas regras importantes para quem usar a partir de 1º de novembro. O Banco Central estabeleceu novos mecanismos de segurança para o Pix, que limitam a R$ 200 o valor das transferências realizadas em um novo dispositivo. Fica também restrito a R$ 1.000 o total diário dos envios a partir dos celulares e computadores não cadastrados nos bancos. A medida vale para celulares ou computadores que ainda sejam desconhecidos pelo sistema bancário, nada muda para os dispositivos que já foram utilizados para as transferências via Pix. Segundo o BC, os novos limites ajudam a evitar fraudes e golpes, as medidas foram discutidas com especialistas do mercado financeiro e buscam tornar o Pix um meio de pagamento cada vez mais seguro. Entenda.

ONU acusa Israel de invadir sua base no Líbano. A Organização das Nações Unidas informou que tanques das Forças Armadas israelenses derrubaram os portões de um posto avançado da Unifil (Força Interina das Nações Unidas no Líbano) em mais um ataque na região. Israel bombardeou posições dos soldados da ONU na quinta e na sexta-feira no sul do Líbano e feriu cinco capacetes azuis. O Exército israelense negou que tivesse invadido a base propositalmente. Segundo sua versão, os tanques sofreram um ataque do Hezbollah que feriu 25 soldados e, enquanto tentavam fugir, bateram com a estrutura da Unifil. As ações geraram forte condenação da comunidade internacional, mas o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu não se abalou e voltou a dizer ontem que os soldados da missão de paz da ONU devem se retirar das áreas de combate no Líbano, acrescentando que a presença das tropas no local as torna reféns do Hezbollah. Saiba mais.