Equipe econômica prepara corte de gastos do governo

Congresso volta da eleição com pressão por anistia a 8/1 e reforma tributária. Câmara e Senado têm agendas intensas antes do fim do ano. As lideranças partidárias correm para negociar apoios para a escolha dos próximos presidentes das duas Casas. Também há pressão no Congresso para a regulamentação da reforma tributária, para resolver o impasse em torno do pagamento das emendas parlamentares e está em tramitação o projeto de lei que concede anistia para os golpistas do 8/1. A votação deste PL entrou de novo na pauta desta terça da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas parlamentares governistas trabalham para frear a movimentação diante da pressão feita por bolsonaristas para que os candidatos à presidência da Câmara e do Senado se comprometam com a votação do texto no plenário em 2025. Saiba mais.

Economistas preveem inflação acima do teto da meta pela 1ª vez no ano. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo deve terminar 2024 em 4,55%, um aumento de 0,05 ponto percentual em relação à última semana, de acordo com o boletim Focus divulgado ontem. Os economistas ouvidos pelo Banco Central subiram novamente a previsão para a inflação e o dólar neste ano. A elevação fez com que a previsão superasse a margem superior do teto da meta de 3%, com margem de 1,5 ponto para mais ou para menos, estabelecida pelo BC. É a primeira vez no ano que essa situação ocorre. Os economistas também elevaram a previsão do dólar para R$ 5,45, e a do PIB, que foi de 3,05% para 3,08%.

Suplicy é diagnosticado com câncer linfático e inicia tratamento. O deputado estadual e ex-senador Eduardo Suplicy, de 83 anos, recebeu em julho diagnóstico de linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que afeta as células do sistema linfático. De acordo com a colunista da Folha Mônica Bergamo, o linfoma está sendo tratado com imunoquimioterapia, que combina medicamentos endovenosos tradicionais com outros que estimulam o sistema de defesa do corpo a atacar as células cancerígenas. Suplicy já se submeteu a quatro sessões, e tem levado a vida em ritmo normal. Ele segue participando das sessões na Assembleia Legislativa e de atos públicos. Saiba mais.

Rodri conquista a Bola de Ouro e Vini Jr. fica em segundo lugar. O meio-campista do Manchester City desbancou o atacante do Real Madrid e, aos 28 anos, faturou o prêmio pela primeira vez em sua carreira. O evento foi cercado de polêmica depois de o Real Madrid ter anunciado que não iria à entrega do prêmio por saber antecipadamente que Vini Jr. não era o escolhido. A vitória do brasileiro era dada como provável até ontem. Além de Vini, Bellingham, Arda Guler e Lunin, que também disputaram prêmios, não compareceram à premiação, assim como Carlo Ancelotti, eleito melhor técnico do mundo. Vini terminou em segundo, e o resultado é o melhor de um jogador brasileiro em 17 anos. Saiba como foi a entrega.