Jovem é baleada na cabeça durante ação da PRF no Rio

Governo publica decreto que regulamenta o uso da força policial em todo o país. No mesmo dia em que a estudante foi baleada por agentes da PRF no Rio, o governo federal publicou a nova norma que foi elaborada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e teve o aval do presidente Lula. O decreto define novas regras para o uso de força por policiais e proíbe uso de armas de fogo em circunstâncias que não representem riscos aos profissionais de segurança pública. Prevê ainda que a arma de fogo só pode ser usada como último recurso pelos policiais e está proibido o seu uso contra pessoas desarmadas em fuga ou veículos que desrespeitem bloqueios policiais em via pública. Saiba mais.

Avião com 67 pessoas cai no Cazaquistão. A aeronave voava do Azerbaijão para a Rússia, fez um pouso forçado na cidade de Akatu e, segundo informações das autoridades locais, pelo menos 32 pessoas sobreviveram. O jato comercial foi produzido pela Embraer, que lamentou o acidente em nota divulgada ontem e disse que está apoiando as autoridades competentes. De acordo com a agência Reuters, um vídeo não verificado do acidente mostrou o avião, que era operado pela Azerbaijan Airlines, explodindo ao atingir o solo. Informações preliminares dão conta de que o avião teria batido contra pássaros, e o piloto teria decidido fazer um pouso de emergência. As autoridades do Cazaquistão iniciaram investigações e consideram hipóteses de falha técnica. Veja o vídeo do acidente.

Chuva forte causa inundações de deixa mais de 30 mil sem luz em SP. A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos no final da tarde de ontem, e pelo menos 30.412 imóveis estavam sem energia no início da noite, segundo a Enel. Em toda a região metropolitana, as chuvas deixaram mais de 41 mil residências no escuro. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, a combinação do calor com a umidade favoreceu a formação de pancadas de forte intensidade na capital paulista. Por volta das 22h, a Defesa Civil estadual disparou pela primeira vez seu sistema de alerta, que faz notificações via telefones celulares, para quem estava na região de Campinas, no interior do estado. A chuva pode continuar nos próximos dias, com mais intensidade hoje e amanhã.

Brasil reduz partos na adolescência pela metade em uma década. O país pode fechar 2024 abaixo ou próximo da média mundial de fecundidade adolescente pela primeira vez. Dados preliminares do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos apontam que, no primeiro semestre deste ano, foram realizados 141 mil partos de mulheres entre 10 e 19 anos. Em 2014, no mesmo período, haviam sido 286 mil. Uma crescente conscientização familiar, além de mais acesso à informação e a serviços de saúde são fatores apontados por especialistas para a queda. A taxa de fecundidade no Brasil caiu de 3,46 para 1,9 entre 2014 e 2023, a taxa mundial é de 1,05. Veja os números.