Kamala e Trump têm empate técnico em todos os estados-pêndulo, diz pesquisa

Enem 2024 tem 26,6% de abstenção no primeiro dia. O índice foi menor do que no ano passado (28,1%), segundo dados do Ministério da Educação. Os presentes no primeiro dia do Enem foram 73,4% dos inscritos. Houve um aumento em relação ao ano passado (71,9%) e a 2022 (71,7%). O ministro da Educação, Camilo Santana, declarou que uma das novidades deste ano foi que 90% dos inscritos conseguiram fazer o exame próximos às suas residências. O MEC informou ainda que 4.999 participantes foram eliminados por irregularidades como uso de equipamento eletrônico ou não atender orientações dos fiscais. Saiba mais.

Prova tem questões sobre racismo, Rita Lee, Game of Thrones e pandemia. A primeira parte do Enem abordou temas atuais da sociedade. A redação pediu para que os candidatos escrevessem sobre os desafios para valorização da herança africana no Brasil. O rompimento da barragem de Mariana também foi destacado na prova, levando o candidato a refletir sobre "vínculos de pertencimento". Figuras conhecidas como Rita Lee e Racionais MC's foram citadas e o exame também abordou a série "Game of Thrones" e o livro "A culpa é das estrelas". Veja como foi.

Após disparada do dólar, Haddad cancela viagem para se dedicar a corte de gastos. O ministro da Fazenda passaria a semana na Europa, mas cancelou a viagem para se dedicar às medidas de corte de gastos. A assessoria do Ministério da Fazenda informou ontem que o presidente Lula pediu ao ministro que permaneça em Brasília, dedicado aos temas domésticos. Na semana passada, o mercado financeiro reagiu negativamente à demora do anúncio das medidas de corte do governo. O dólar fechou em disparada de 1,52% na última sexta-feira, cotado a R$ 5,869, o maior patamar para a moeda desde o início da pandemia. Há uma semana, Haddad se encontrou com Lula para tratar do assunto, mas os detalhamentos do pacote de corte ainda estão sendo acertados. Ele deve se reunir novamente hoje com Lula e com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Saiba mais.

Flamengo vence o Atlético-MG e abre vantagem na final da Copa do Brasil. O Flamengo venceu o primeiro jogo da final por 3 a 1, no Maracanã. Os gols foram de Gabigol e Arrascaeta. Allan Kardec diminuiu. O Flamengo dominou o primeiro tempo e abriu 2 a 0, ampliou na etapa final quando o Galo estava melhor e levou um gol de Kardec no fim. O Flamengo pode até perder por um gol de diferença para levantar a taça. O jogo de volta será na Arena MRV, em Belo Horizonte, no próximo domingo. Saiba como foi o jogo.