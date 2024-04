'Poder moderador': polêmica do art. 142 remonta ao fim da ditadura militar

Depois da derrota de Bolsonaro, notícias falsas citavam o artigo 142 para propagar que o Exército poderia ser convocado em breve. As publicações afirmavam que seria necessário uma espera de "72 horas de manifestações públicas sem excitação do presidente" para "dar artigo 142" ou que o presidente poderia "assinar" o artigo 142 "para intervenção pontual no Sistema Eleitoral Brasileiro". Mas nada disso está no artigo 142.

O suposto "poder moderador" das Forças Armadas já havia sido tema de decisões no STF. Em junho de 2020, por exemplo, o ministro Luís Roberto Barroso negou seguimento a um pedido de um advogado paulista solicitava a regulamentação do artigo 142. À época, o ministro descartou a possibilidade de qualquer interpretação do artigo no sentido de que as Forças Armadas teriam uma posição moderadora.

Forças Armadas não são um Poder da República, mas sim uma instituição. No julgamento encerrado nesta segunda, Fux afirmou que "as Forças Armadas não são um poder da República, mas uma instituição à disposição dos poderes constituídos para, quando convocadas, agirem instrumentalmente em defesa da lei e da ordem".

Sistema democrático não precisa de mediação militar, diz historiador. Especialista no período da ditadura militar, o professor da UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso) Ary Albuquerque Cavalcanti Junior afirma que a interpretação sobre o poder moderador não fazia sentido.

Ainda vivemos sobre os escombros da ditadura militar que assolou nosso país entre 1964 e 1985. Dessa forma, os três Poderes precisam ser respeitados e autônomos, algo que, durante o período mencionado, nos foi retirado. Logo, não faz sentido um poder moderador."

Ary Albuquerque Cavalcanti Junior, historiador

Atribuir aos militares um poder superior ao civil prejudicaria a liderança das tropas pelo presidente e o ministro da Defesa. Segundo Samuel de Jesus, especialista em militarismo, defesa e segurança e professor da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul), "cada comandante [Exército, Marinha e Aeronáutica] tem trajetória de décadas nas Forças Armadas. O ministro, que normalmente não tem ascendência dentro do ciclo militar, dificilmente conseguiria impor a sua liderança."