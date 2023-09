Tempestade e enchentes matam pelo menos 150 pessoas na Líbia

"Registramos pelo menos 150 mortes após o desabamento de edifícios. Esperamos que o número de mortos aumente para 250. A situação é muito catastrófica", disse Kais Fhakeri, do Crescente Vermelho, à Reuters.

O número de mortos em outras áreas não estava imediatamente claro.

"Consegui fugir com minha família esta manhã", disse Saleh al-Obaidi, um morador, acrescentando que casas próximas a um vale na cidade haviam desabado. "As pessoas estavam dormindo, acordaram e encontraram suas casas cercadas pela água", disse ele à Reuters.

Fortes enchentes arrastaram veículos, segundo imagens transmitidas pela Almostkbal TV, do leste da Líbia. O canal também divulgou imagens de uma estrada desmoronada entre Sousse e Shahat, onde fica o sítio arqueológico de Cirene, de origem grega e reconhecido pela Unesco.

O parlamento da Líbia, sediado no leste do país, declarou três dias de luto. Abdulhamid al-Dbeibah, primeiro-ministro do governo interino em Trípoli, também declarou três dias de luto em todas as cidades afetadas, classificando-as de "áreas de desastre".

Quatro grandes portos petrolíferos da Líbia, Ras Lanuf, Zueitina, Brega e Es Sidra, foram fechados a partir da noite de sábado por três dias, disseram dois engenheiros de petróleo à Reuters.