EUA enviam defesas aéreas e armamentos para Israel, diz autoridade da defesa

Os Estados Unidos ainda não detalharam a extensão das solicitações de Israel para assistência de segurança. Mas a autoridade de defesa dos EUA disse que Washington estava entrando em contato com a indústria de defesa para agilizar os pedidos israelenses pendentes e analisando os estoques das próprias Forças Armadas dos EUA para ajudar a preencher as lacunas israelenses.

A autoridade também pareceu descartar as preocupações de que os Estados Unidos poderiam ter dificuldades para fornecer a Israel ao mesmo tempo em que envia armamentos para a Ucrânia.

"Somos capazes de continuar nosso apoio à Ucrânia e a Israel e manter nossa própria prontidão global", disse a autoridade.

O grupo islâmico palestino Hamas lançou um ataque surpresa contra Israel no sábado, matando centenas de israelenses e fazendo dezenas de reféns. O ataque levou Israel a declarar guerra, e a violência em espiral ameaça iniciar uma nova guerra de grandes proporções no Oriente Médio.

A autoridade sênior dos EUA comparou o ataque do Hamas a uma "selvageria no nível do Isis", uma caracterização que ecoa o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que também disse nesta segunda que o ataque do Hamas se espelhava naqueles realizados pelo grupo jihadista Estado Islâmico.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que pelo menos 11 cidadãos norte-americanos estavam entre os mortos em Israel e acrescentou que cidadãos norte-americanos provavelmente estavam entre os reféns do Hamas.