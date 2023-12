Venezuela liberta dezenas de pessoas, incluindo norte-americanos, em troca de presos

Promotores dos EUA dizem que Saab desviou cerca de 350 milhões de dólares da Venezuela via Estados Unidos em um esquema que envolvia o suborno de autoridades do governo venezuelano. Ele nega a acusação.

Como parte do acordo, todos os seis norte-americanos classificados pelos EUA como detidos injustamente na Venezuela foram libertados e estão a caminho de casa, juntamente com outros quatro norte-americanos, de acordo com autoridades norte-americanas, que não quiseram ser identificadas.

A Venezuela também devolveu aos Estados Unidos o fugitivo empresário malaio Leonard Glenn Francis, conhecido como "Fat Leonard", que está envolvido em um caso de suborno da Marinha dos EUA, disseram as autoridades.

O acordo, resultado de meses de negociações mediadas pelo Catar entre a Venezuela, membro da Opep, e os Estados Unidos, ocorreu depois que a Casa Branca disse que precisaria ver progresso na libertação de presos para continuar com o alívio das sanções energéticas para Caracas.

O alívio das sanções foi anunciado em outubro em resposta a um acordo do governo venezuelano para realizar eleições justas em 2024.

Embora as libertações possam ser vistas como uma ação de Maduro para cumprir com as demandas dos EUA, o retorno de Saab é uma vitória para Maduro. Saab ainda não foi condenado e seu retorno à Venezuela era anteriormente visto como improvável.