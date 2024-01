Ele chamou a queda da aeronave de um ato "criminoso" da Ucrânia e disse que a Rússia pediu a sessão para os ucranianos explicarem como o avião caiu.

A inteligência militar ucraniana disse que a Ucrânia não foi orientada a garantir a segurança do espaço aéreo nesta quarta-feira em torno da região de Belgorod, no sul da Rússia, como havia acontecido durante trocas de prisioneiros anteriores com Moscou.

Disse que as acusações da Rússia de que Kiev derrubou um avião de transporte podem ter sido uma "ação planejada para desestabilizar a situação na Ucrânia e enfraquecer o apoio internacional ao nosso Estado".