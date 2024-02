Navalni estava perto de ser libertado em troca de prisioneiros, diz aliada

O político oposicionista russo Alexei Navalni estava perto de ser libertado em uma troca de prisioneiros quando morreu, disse Maria Pevchikh, uma aliada de Navalni, nesta segunda-feira, repetindo sua alegação de que o presidente Vladimir Putin mandou matá-lo.

Falando no YouTube, Pevchikh declarou que as negociações sobre a troca de Navalni e dois cidadãos norte-americanos não identificados por Vadim Krasikov, um assassino do serviço de segurança russo FSB preso na Alemanha, estavam em seus estágios finais no momento da morte.

Navalni, de 47 anos, morreu em uma colônia penal no Ártico em 16 de fevereiro. O Kremlin negou que a Rússia tivesse qualquer envolvimento em sua morte. O atestado de óbito de Navalni declarou que ele morreu de causas naturais, de acordo com seus apoiadores.