Rússia diz que ideia de negociar paz da Ucrânia sem Moscou é absurda

"Pode haver uma situação em que nós, juntos, convidemos representantes da Federação Russa, em que eles serão apresentados ao plano, caso quem quer que esteja representando o país agressor naquele momento queira realmente acabar com essa guerra e retornar a uma paz justa", declarou Yermak.

Após dois anos de guerra, a Rússia detém pouco menos de um quinto do território internacionalmente reconhecido da Ucrânia. Moscou tem dito que está aberta a conversações, mas que elas devem reconhecer as "novas realidades no terreno". A Ucrânia exige a restauração de sua integridade territorial e a retirada total das forças russas.

A Reuters informou com exclusividade este mês que Putin enviou sinais aos Estados Unidos em 2023 em público e em particular por meio de intermediários, incluindo por meio dos parceiros árabes de Moscou no Oriente Médio, de que estava pronto para considerar um cessar-fogo na Ucrânia que congelaria o conflito nas linhas atuais.

Uma fonte dos EUA negou que tenha havido qualquer contato oficial e disse que Washington não se envolveria em negociações que não envolvessem a Ucrânia.