Kremlin diz que apelo do papa Francisco por negociações sobre Ucrânia é bastante compreensível

A Rússia chama a guerra de "operação militar especial" para garantir sua própria segurança. Kiev e o Ocidente a chamam de uma brutal guerra de conquista ao estilo colonial.

"É perfeitamente compreensível que ele (o papa) tenha falado a favor das negociações", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres quando perguntado sobre as falas do pontífice.

Peskov afirmou que o presidente Vladimir Putin falou repetidamente sobre a disposição e a abertura da Rússia para negociações, mas que a Ucrânia havia derrubado essas propostas.

"Infelizmente, tanto as declarações do papa quanto as repetidas declarações de outras partes, inclusive as nossas, receberam recentemente recusas absolutamente duras", disse Peskov.

Segundo Peskov, a situação no campo de batalha mostra que as esperanças ocidentais de infligir uma "derrota estratégica" à Rússia estão equivocadas.

"Esse é o equívoco mais profundo, o erro mais profundo, e o curso dos acontecimentos, principalmente no campo de batalha, é a evidência mais clara disso", disse Peskov.