Estudo da Fiocruz aponta contaminação por mercúrio no povo Yanomami

"Esse cenário de vulnerabilidade aumenta exponencialmente o risco de adoecimento das crianças que vivem na região e, potencialmente, pode favorecer o surgimento de manifestações clínicas mais severas", explica o coordenador do estudo, Paulo Basta, médico e pesquisador da Ensp/Fiocruz.

Os indígenas com níveis mais altos de mercúrio apresentaram déficits cognitivos e, com mais frequência, danos nos nervos das extremidades do corpo, de acordo com o estudo.

Mais de 80% das pessoas que participaram do estudo disseram aos pesquisadores que já haviam tido malária em algum momento.

Mais de 25% das crianças com menos de 11 anos eram anêmicas e quase metade apresentava desnutrição aguda. Cerca de 80% eram mais baixas do que o esperado para a idade, o que também sugere desnutrição crônica, segundo o estudo.

Todas as 47 amostras de peixes coletadas pelos pesquisadores da Fiocruz também deram positivo para contaminação por mercúrio.

"Isso é muito grave! As nossas crianças estão nascendo doentes. As mulheres estão doentes, os nossos velhos estão doentes! O nosso povo está morrendo por causa do garimpo", disse Dário Kopenawa, vice-presidente da Hutukara Associação Yanomami, em uma declaração à imprensa que acompanhou o estudo.