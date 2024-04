Árvore com flor gelatinosa virou motivo de alerta e ameaça abelhas

Elas produzem um néctar com mucilagem, uma substância viscosa vegetal que aumenta de volume em contato com a água, adquirindo uma consistência gomosa. É uma substância açucarada de consistência gelatinosa que aprisiona muitos insetos no interior da flor. Além disso, ela apresenta um tipo de alcaloide que é inseticida e que afeta o sistema nervoso das abelhas. Até beija-flores podem se intoxicar com a mucilagem.

Em muitos casos, a abelha contaminada sobrevive à armadilha pegajosa e consegue voar novamente, levando a substância para a colmeia, contaminando e alterando o processo de confecção das ceras nos favos, o que leva à morte da colônia. Apesar de esse efeito ser conhecido no Brasil desde os anos 1970, muitos paisagistas e urbanistas acabavam escolhendo a espatódea para os seus projetos, por sua beleza incomum.

Mesmo que o criador de abelhas não tenha a árvore em seu quintal, ainda há o risco a esses insetos. As uruçus, que são as abelhas sem ferrão mais criadas no Brasil, por exemplo, podem voar em média até dois quilômetros a partir da colônia, atrás de recursos. A explicação é do doutor em ecologia Felipe Andrés Leon Contrera, professor associado do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará.

Por mais que você não plante, que o criador não plante uma espatódea no seu quintal, se houve no raio de atuação das abelhas essa árvore, isso provocará a mortalidade delas. Geralmente no interior das flores mesmo, presas na armadilha. Mas também porque muitas abelhas vão pegar o pólen da planta, o néctar, e levar de volta para a colmeia e isso provocará mortalidade.

Felipe Andrés Leon Contrera, professor da Universidade Federal do Pará

O alerta tem se espalhado por regiões que introduziram a espatódea, em todo o Brasil, e as restrições começam a se tornar oficiais. Em Vitória, os esforços da prefeitura em erradicar a espécie começam a se traduzir em números. Segundo o último inventário da arborização urbana da Semmam (Secretaria Municipal de Meio Ambiente), há apenas oito exemplares dessas espécies plantadas por munícipes, que serão retiradas em breve.