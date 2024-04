Chefe do clima da ONU diz que humanidade tem 2 anos para salvar o planeta

Simon Stiell, secretário-executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, disse que os próximos dois anos são "essenciais para salvar nosso planeta".

"Ainda temos uma chance de fazer com que as emissões de gases do efeito estufa caiam, com uma nova geração de planos climáticos nacionais. Mas precisamos desses planos mais fortes, agora", disse.

Falando em um evento no think-tank Chatham House, em Londres, Stiell disse que os países do G20 — responsáveis por 80% das emissões globais — precisam urgentemente dar um passo à frente.

A principal tarefa das negociações climáticas da ONU deste ano em Baku, no Azerbaijão, é que os países cheguem a um acordo sobre uma nova meta de financiamento climático para apoiar os países em desenvolvimento que tentam investir no abandono dos combustíveis fósseis e no combate às alterações climáticas.

As cúpulas da ONU sobre o clima aumentaram de tamanho nos últimos anos, com milhares de lobistas e representantes empresariais presentes junto das delegações governamentais diretamente envolvidas nas negociações.

Quase 84 mil pessoas participaram da COP28 do ano passado em Dubai, atraindo críticas de ativistas depois que mais de 2 mil lobistas do setor dos combustíveis fósseis registraram para participar.