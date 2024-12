'Interação extrema': o que ocorre quando dois ciclones colidem?

Quando ciclones tropicais se encontram, o resultado pode ser um dos fenômenos mais raros e extremos da interação entre atmosfera e oceano: o efeito Fujiwhara.

O que aconteceu

Impacto entre ciclones resulta em efeitos surpreendentes no clima e na dinâmica dos oceanos. Estudos recentes, como o publicado por Oliver Wurl e Jens Meyerjürgens na revista Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography, analisaram o impacto do encontro entre os ciclones tropicais Seroja e Odette no Oceano Índico em abril de 2021.

Entre 6 e 9 de abril de 2021, Seroja e Odette se aproximaram até se fundirem completamente. Essa interação resultou em intensificação do ciclone Seroja e um resfriamento dramático da superfície oceânica, com quedas de temperatura de até 3°C em 72 horas.