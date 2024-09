Investigação do Serviço Secreto dos EUA constata falhas antes de tiroteio no comício de Trump

A orelha de Trump foi ferida, um participante do comício foi morto e outros dois ficaram feridos no tiroteio. Desde então, o Serviço Secreto disse que estava "envergonhado" com o lapso de segurança.

As autoridades também investigam uma aparente tentativa de assassinato contra Trump na Flórida no domingo. Nesse caso, o Serviço Secreto capturou o suspeito e nenhum tiro foi disparado contra Trump.

Rowe disse que Trump está recebendo o mesmo nível de proteção que o presidente Joe Biden e a candidata democrata à presidência, a vice-presidente Kamala Harris, sua rival na eleição de 5 de novembro.

(Reportagem de Andrew Goudsward e Kanishka Singh)