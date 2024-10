Israel mata dezenas de pessoas em Gaza e envia tanques para sul, dizem médicos

Ataques militares israelenses na Faixa de Gaza mataram pelo menos 60 palestinos durante a noite, inclusive em uma escola que abrigava famílias desabrigadas, segundo médicos, enquanto tanques israelenses avançavam em áreas de Khan Younis, no sul do enclave.

Os tanques israelenses realizaram um ataque a várias áreas no leste e no centro de Khan Younis, antes de se retirarem parcialmente, deixando pelo menos 40 pessoas mortas e dezenas de feridos, de acordo com a rádio oficial Voz da Palestina e a mídia do Hamas.

Na Cidade de Gaza, pelo menos 22 palestinos foram mortos, segundo os médicos. Um ataque israelense a uma escola que abrigava famílias desalojadas na Cidade de Gaza matou 17 pessoas, enquanto outro atingiu a Sociedade de Órfãos Al-Amal, que também abriga pessoas desalojadas, matando pelo menos outras cinco pessoas, disseram os médicos.