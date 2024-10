Abraço foi a imagem do debate da Band e falta fato novo na campanha em SP

Para os aliados do prefeito, Boulos está tentando criar uma tensão ao solicitar a abertura do sigilo bancário do prefeito, mas pode sofrer uma "invertida" caso o candidato do MDB comece a solicitar, por exemplo, as contas do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto).

Na campanha do candidato do PSOL, a percepção é Boulos foi firme, sem ser extremista, enquanto Nunes estava "robótico e falso". Eles afirmam que a distância está se estreitando nos seus trackings (pesquisas de alta frequência).

Para um marqueteiro independente, o debate empatado favorece Nunes, porque a distância entre os dois nas pesquisas de intenção de voto é muito expressivo.

"O abraço favorece a democracia e a civilidade que estão em falta na política brasileira", afirmou.

Essa matéria faz parte do conteúdo do programa O Radar das Eleições