Rússia e China reforçam os laços de defesa em conversas "substantivas"

A Rússia e a China mantiveram conversações militares e de defesa "substantivas" para reforçar os laços, disse o ministro da Defesa da Rússia nesta terça-feira, enquanto Moscou e Pequim consolidam uma parceria "sem limites" e intensificam as críticas aos esforços dos Estados Unidos para ampliar sua influência na Ásia.

"Os departamentos militares da Rússia e da China estão unidos em suas avaliações dos processos globais e têm um entendimento comum do que precisa ser feito na situação atual", disse o ministro da Defesa russo, Andrei Belousov, em um post no aplicativo de mensagens Telegram do Ministério da Defesa russo.

Belousov disse que se reuniu com o vice-presidente da comissão militar central da China, Zhang Youxia, para conversas "muito substantivas".