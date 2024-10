Réus do ataque ao Capitólio de Washington têm acusação de invasão mantida por tribunal

Um tribunal de apelação nos Estados Unidos manteve, nesta terça-feira, a acusação de invasão criminosa contra quase todos os 1,5 mil réus que participaram do ataque ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021, rejeitando a tentativa de reduzir ainda mais as acusações disponíveis aos promotores.

Em uma decisão por 2 a 1, um painel do tribunal de apelação do Distrito de Columbia rejeitou um recurso do réu Couy Griffin para anular sua condenação por uma contravenção que proíbe pessoas não autorizadas de entrar em áreas restritas protegidas pelo Serviço Secreto dos EUA.

Griffin argumentou que os promotores federais precisam provar que ele sabia que o então vice-presidente Mike Pence estava no Capitólio no dia do motim, criando a necessidade de proteção do Serviço Secreto. Pence presidiu a certificação congressual dos resultados da eleição de 2020 no Capitólio naquele dia.