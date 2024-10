Kamala ostentará celebridades em comício na Geórgia com Bruce Springsteen e Obama

As celebridades acrescentam um toque cultural aos candidatos e, em geral, ajudam as campanhas a arrecadar dinheiro, atrair público em comícios e gerar entusiasmo nas redes sociais. Elas fazem parte de uma blitz de última hora para mobilizar eleitores antes do dia da eleição, em 5 de novembro, tanto para a campanha de Kamala quanto para a de Trump.

As últimas pesquisas na Geórgia mostram Trump com uma ligeira vantagem, mas autoridades de campanha de Kamala dizem que continuam confiantes de que o Estado — e a sua vizinha Carolina do Norte — ainda está em jogo em novembro. O atual presidente norte-americano, Joe Biden, também democrata, conseguiu uma vitória surpreendente contra Trump na Geórgia em 2020.

Cerca de 1,9 milhão de moradores já votaram na Geórgia, de acordo com o gabinete do secretário de Estado.

Na próxima segunda-feira, Springsteen, 75 anos, também se apresentará na Filadélfia com Obama, e a campanha de Kamala sinalizou que mais shows com outros músicos serão anunciados em breve.

Em 2016, Springsteen tocou três músicas em um comício para 20.000 pessoas no Independence Hall da Filadélfia para a campanha presidencial da democrata Hillary Clinton na véspera da eleição. Em 2008, Springsteen tocou sete músicas para dezenas de milhares de pessoas no Benjamin Franklin Parkway da cidade para incentivar as pessoas a se registrarem e votarem em Obama.

Taylor Swift, Pink, Oprah Winfrey, George Clooney, Lizzo e muitas outras celebridades apoiaram Kamala e seu companheiro de chapa, Tim Walz. O apoio de Taylor a Kamala por meio de uma publicação no Instagram em setembro deste ano já recebeu mais de 11 milhões de curtidas.