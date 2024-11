Agenda climática da COP29 é ofuscada por tensões comerciais antes da cúpula

Os países do Basic têm sido críticos ferrenhos da política de fronteira de carbono da UE, que a partir de 2026 imporá taxas sobre as importações de produtos com alto teor de carbono, incluindo aço e cimento.

"Estamos descontentes com isso e não achamos que seja bom para nossa economia", disse George, acrescentando que África do Sul e China estão tendo "conversas intensas" com a UE.

Um porta-voz da Comissão Europeia não quis comentar.

A UE já havia dito anteriormente que disputas sobre comércio deveriam ser tratadas na Organização Mundial do Comércio (OMC).

Um negociador europeu disse à Reuters que "sempre foi proibido" discutir medidas comerciais, como taxas de carbono nas fronteiras, nas cúpulas climáticas da ONU.

O negociador expressou preocupação com o fato de que a proposta do Basic pretende impedir que as discussões na COP29 sobre o corte das emissões de CO2 e o financiamento avancem.