Caso de suborno de Trump deve ser suspenso, dizem promotores

O republicano foi condenado em maio por falsificar registros comerciais para encobrir um pagamento de 130.000 dólares que seu ex-advogado, Michael Cohen, fez à estrela pornô Stormy Daniels. Ela recebeu o dinheiro para ficar em silêncio antes da eleição de 2016 sobre um encontro sexual que afirma ter tido com Trump, que nega a relação.

Foi a primeira vez que um presidente dos EUA -- antigo ou em exercício -- foi condenado ou acusado de um delito criminal.

A audiência de sentença de Trump estava marcada para 26 de novembro, mas o juiz Juan Merchan suspendeu todos os procedimentos do caso na semana passada, a pedido do gabinete do promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg.

Os promotores pediram mais tempo para considerar as próximas etapas do caso, citando a necessidade de equilibrar os "interesses conflitantes" entre o andamento do processo criminal e a proteção ao cargo de presidente.

Trump se declarou inocente no caso, que ele há muito tempo retrata como uma tentativa politicamente motivada de Bragg, um democrata, de interferir em sua campanha.

Seus advogados de defesa pediram a Merchan que rejeitasse o caso, argumentando que tê-lo pairando sobre ele enquanto presidente causaria "impedimentos inconstitucionais" à sua capacidade de governar.