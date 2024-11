Ministros de Rússia e China discutem laços, Ucrânia e Península Coreana nos bastidores do G20

(Reuters) - Os ministros das Relações Exteriores da China e da Rússia discutiram os laços bilaterais, o conflito na Ucrânia e a situação na Península Coreana à margem da reunião do Grupo dos 20 no Brasil, informaram os ministérios das Relações Exteriores dos dois países na terça-feira.

"Estamos realmente em um estágio sem precedentes no desenvolvimento de nossas relações estratégicas de uma parceria abrangente", afirmou o russo Sergei Lavrov ao seu colega chinês, Wang Yi, de acordo com uma postagem no canal Telegram do Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

Wang disse que Pequim está disposta a trabalhar com a Rússia para fortalecer ainda mais a "coordenação estratégica abrangente" bilateral, informou o Ministério das Relações Exteriores da China em um comunicado.