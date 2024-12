Mayotte enfrenta fome e falta de produtos básicos após ciclone; Macron visitará arquipélago

O jornal Le Monde traz uma reportagem em Kawéni, "a maior favela da França onde viviam 20.000 pessoas e praticamente nada restou, além de colinas arrasadas".

De acordo com as autoridades, apenas 5.000 moradores conseguiram procurar abrigo antes da passagem do ciclone. Outros não foram informados do risco ou não saíram por medo de serem expulsos - em todo o departamento de Mayotte, 100.000 pessoas, entre os 320.000 habitantes oficialmente cadastrados, estão em situação irregular.