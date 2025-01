Guardas presidenciais impedem prisão de líder afastado da Coreia do Sul após tensão

Os funcionários do CIO e a polícia evitaram centenas de apoiadores de Yoon que se reuniram durante a madrugada perto de sua residência na sexta-feira, prometendo impedir a prisão "com nossas vidas".

Funcionários do CIO, que está liderando uma equipe conjunta de investigadores, chegaram aos portões do complexo presidencial pouco depois das 7h da manhã (horário local) e entraram a pé.

Uma vez dentro do complexo, o CIO e a polícia foram superados em número por cordões de pessoal do Serviço de Segurança Presidencial (PSS), bem como por tropas destacadas para a segurança presidencial, disse um funcionário do CIO aos repórteres.

Mais de 200 agentes e soldados do PSS bloquearam os oficiais do CIO e a polícia, acrescentou. Embora tenha havido altercações e os agentes do PSS parecessem estar portando armas de fogo, nenhuma arma foi sacada, disse ele.

Yoon, que está isolado desde que foi aberto um processo de impeachment contra ele e foi afastado do poder em 14 de dezembro, não foi visto durante o impasse, disse ele.

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul disse que as tropas estavam sob o controle do PSS.