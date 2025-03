Sem progresso na trégua, Israel mata três pessoas da mesma família em ataque a Gaza

"Meu filho, junto com seus primos, foi pela manhã buscar lenha em uma área segura. Eles foram alvos — e quando seus primos e outras pessoas da área vieram resgatá-los, o drone os alvejou com bombas", disse Jabr Abou Hajeer, pai de uma das vítimas.

No mais recente derramamento de sangue, que enfatiza a fragilidade da trégua de três estágios da guerra em Gaza, os médicos disseram que os homens foram mortos perto do campo de Bureij, no centro do enclave palestino devastado, por um míssil disparado por um drone.

As Forças Armadas israelenses disseram em um comunicado que atingiram "terroristas" que operavam perto de suas forças e tentavam colocar uma bomba.

Ismail Al-Thawabta, diretor do escritório de mídia do governo de Gaza, administrado pelo Hamas, afirmou que os três homens mortos eram da mesma família e estavam coletando lenha para cozinhar durante a proibição israelense de entrada de produtos alimentícios em Gaza.

Ele pediu que Israel pare com as "violações" que, segundo ele, podem "minar todos os esforços para diminuir a escalada". Ele calculou em 150 o número de palestinos mortos desde o cessar-fogo de janeiro.

As Forças Armadas de Israel afirmam que têm frustrado repetidamente as tentativas dos palestinos de colocar bombas ou ameaçar suas forças.