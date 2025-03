Pelo menos 85 palestinos morrem em ataques israelenses em Gaza, segundo autoridades de saúde

Por Nidal al-Mughrabi

GAZA/CAIRO (Reuters) - Pelo menos 85 palestinos foram mortos e dezenas ficaram feridos em ataques aéreos israelenses em Gaza na quinta-feira, depois que Israel retomou sua campanha de bombardeios e operações terrestres no enclave, afirmou o Ministério da Saúde de Gaza.

Um dia após lançar uma nova campanha terrestre no centro de Gaza, as Forças Armadas israelenses disseram nesta quinta-feira que começaram a conduzir operações terrestres no norte do enclave, ao longo da rota costeira na área de Beit Lahia.