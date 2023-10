O governo brasileiro colocou como prioridade resgatar os 22 brasileiros que estão em Gaza e que solicitaram uma evacuação da região. De acordo com diplomatas, a embaixada do Brasil no Cairo está pronta para a operação, assim como os demais setores da chancelaria.

Mas, para altos funcionários do Itamaraty, duas coisas precisam ocorrer para que a ação seja realizada: