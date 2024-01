Caixas-pretas de avião derrubado na Rússia são localizadas

Segundo o ministério, a Ucrânia sabia que um avião de transporte com prisioneiros era esperado no aeroporto de Belgorod. Radares russos detectaram o lançamento de dois mísseis ucranianos no momento da queda, disse ele.

Zelensky acusa Rússia de 'brincar com a vida dos ucranianos'

Na sua mensagem de vídeo diária transmitida na noite de quarta-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que eram necessárias informações adicionais para esclarecer a queda da aeronave. "É claro que os russos estão brincando com a vida dos prisioneiros ucranianos, com os sentimentos dos seus entes queridos e com as emoções da nossa sociedade", comentou.

A inteligência militar ucraniana confirmou que iria ocorrer uma troca, mas acrescentou que não havia sido informada sobre como esses detidos seriam transferidos para o local da transação. Ao contrário de outros trocas anteriores, a Ucrânia não foi solicitada a garantir a segurança do espaço aéreo em torno de Belgorod, acrescentou ele.

"Com base nisso, pode ser que este seja um ato planejado e deliberado da Rússia para desestabilizar a Ucrânia e enfraquecer o apoio internacional ao nosso Estado", disse o um comunicado publicado no Telegram.

Aumento de pousos russos

O exército ucraniano sublinhou, sem confirmar ter abatido o Ilyushin, que continuaria a destruir aviões russos que transportavam mísseis destinados a atacar a Ucrânia, e disse ter notado um aumento no número de aviões de transporte militar pousando em Belgorod. A suspeita dos ucranianos é que esses pousos tenham relação com os recentes ataques com mísseis em Kharkiv e outras cidades do país.