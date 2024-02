ONGs e países da região criticam Venezuela por expulsão de funcionários da ONU

Por sua vez, o jornalista e ativista de Direitos Humanos, Luis Carlos Díaz, ressaltou que "todos na Venezuela estamos mais vulneráveis". Díaz foi preso em 2019, em situação análoga à da advogada Rocío San Miguel.

Uma publicação do Alto Comissariado da ONU, feita pelas redes sociais, sobre a prisão arbitrária da advogada e presidente da ONG Controle Cidadão, efetuada na última sexta-feira, serviu de estopim para o governo bolivariano anunciar a expulsão.

A mensagem do Alto Comissariado ressaltava que "após declarações das autoridades, notamos que o local de detenção de Rocío San Miguel - portanto o seu paradeiro - foi confirmado e quatro familiares foram libertados condicionalmente. As garantias do devido processo, incluindo o direito à defesa, devem ser respeitadas".

Acusações do governo

De acordo com o comunicado divulgado pela chancelaria venezuelana, a "decisão foi tomada devido ao papel inadequado que esta instituição desenvolveu, que longe de se mostrar uma entidade imparcial, levou a se tornar o escritório de advocacia privado dos grupos golpistas e terroristas que conspiram constantemente contra o país. Desde a assinatura da referida Carta de Entendimento, o Gabinete do Alto Comissariado manteve uma posição claramente tendenciosa, tentando constantemente gerar impunidade para as pessoas envolvidas em várias tentativas de assassinato, golpes de Estado, conspirações e outros ataques graves à soberania e à Constituição da República Bolivariana da Venezuela".