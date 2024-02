Corte Internacional de Justiça examina ocupação israelense de territórios palestinos

O mais alto tribunal das Nações Unidas, a Corte Internacional de Justiça (CIJ) dá início, nesta segunda-feira (19), a uma série de audiências históricas: 52 Estados se preparam para defender suas posições sobre os 56 anos de ocupação israelense dos territórios palestinos e sobre as consequências dessa política.

Esta é uma nova guerra de seis dias, desta vez jurídica, que se inicia perante a Corte Internacional de Justiça (CIJ). Ministros, diplomatas e advogados de 52 países e três organizações internacionais participam do encontro, de hoje até o dia 26 de fevereiro, no Palácio da Paz, em Haia, onde os 15 juízes do tribunal mundial estão sediados. A mais alta instância judicial da ONU deve examinar as raízes do conflito israelo-palestino.

Embora este processo não esteja relacionado ao caso movido no final de dezembro pela África do Sul, acusando Israel de cometer um genocídio contra os palestinos em Gaza, a ofensiva contra o Hamas, desde 7 de outubro, certamente estará presente nos argumentos. Enquanto o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, busca transformar a guerra em uma luta global contra o terrorismo, as audiências realizadas perante o tribunal mundial devem, inevitavelmente, situar este último episódio no contexto mais amplo do conflito.