Israel diz que houve 'erro' no ataque contra carro de ONG em Gaza

O ataque ocorre na semana seguinte às declarações do ministro da Defesa Yoav Gallant, que disse que o país mudaria de postura, passando a atuar "no ataque e não apenas na defesa". Na mesma ocasião, Gallant afirmou que ações de Israel se estendem por múltiplas frentes e distâncias, incluindo "Beirute e Damasco". O ministro, no entanto, não deu mais detalhes.

A operação contra a embaixada aconteceu durante o período da tarde, o que é considerado incomum aos padrões israelenses na Síria. Isso poderia indicar uma mudança de Israel, mas não seria a única.

Na última quinta-feira (29), um ataque nas proximidades do Aeroporto Internacional de Aleppo, no norte da Síria, deixou 38 mortos, inclusive cinco membros do Hezbollah.

Israel não se manifestou sobre o episódio. Embora esteja em confronto aberto contra o Hezbollah, no Líbano, os israelenses não costumavam atingir alvos ou membros da milícia libanesa em território sírio. Pelo menos até agora.

Os dois episódios, caso de fato tenham sido executados por forças israelenses, poderiam indicar mudanças na forma de atuação do país.

Desde os ataques do Hamas contra Israel em 7 de outubro, diversas lideranças e oficiais da GRI, do Hamas e do Hezbollah foram mortos na Síria e no Líbano.