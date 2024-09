Filha relata 'dor' ao saber que pai convidou 50 estranhos para estuprar a mãe

"Minha mãe me disse: 'Passei boa parte do dia na delegacia. Seu pai estava me drogando para me estuprar com estranhos'. Tive que ver fotos'", relatou.

Caroline publicou um livro, "E eu parei de te chamar de pai", sob um pseudônimo que adotou como nome. O lançamento aconteceu em meio ao escândalo que transformou sua vida e a descoberta de que o pai recrutava dezenas de homens pela internet para violentar sua mãe, adormecida pelo efeito de calmantes.

'Dor que não desejo a ninguém'

A filha foi ouvida durante cerca de 20 minutos pelo Tribunal Criminal de Vaucluse, onde o seu pai e outros 50 homens, com idades entre 26 e 74 anos, são julgados desde segunda-feira. Dezoito deles estão detidos e os demais comparecem em liberdade ao julgamento, que deve durar quatro meses.

É o que chamamos de ponto de inflexão, o início de uma lenta descida ao inferno, e você não tem ideia de quão fundo vai chegar. Ligo para meus irmãos, estamos desamparados, choramos, não entendemos o que está acontecendo com a gente. Sentimos dor, uma dor que eu não desejaria a ninguém.

Caroline Darian, emocionada, durante depoimento em Avignon

No dia seguinte, 3 de novembro de 2020, os três filhos se encontram em Carpentras, diante da polícia. "Sempre lembrarei de David, branco, pálido, e meu irmãozinho Florian afundando [em si]", descreveu a filha, ao contar o momento em que um policial disse-lhes que o número de agressores de sua mãe era estimado "entre 30 e 50".