Mulher dopada pelo marido foi estuprada por 50 estranhos na França: 'Selvageria'

Durante as buscas no local, os investigadores encontraram computadores, HDs e pen drives com cerca de 4.000 fotos e vídeos de Gisèle.

Nas imagens, ela estava visivelmente inconsciente, enquanto era estuprada por vários homens diferentes, muitas vezes ao mesmo tempo. Em novembro de 2020, chamada na delegacia, a francesa então descobriu que era vítima de violência sexual há cerca de nove anos.

'Policiais salvaram a minha vida'

"Meu mundo está desabando, tudo está desabando, tudo que construí durante 50 anos", disse Gisèle Pelicot no tribunal ao se lembrar de quando a polícia mostrou as imagens dos estupros. Na delegacia, ela pensou que tivesse sido convocado para depor sobre o caso do marido.

Durante o depoimento, a idosa ficou surpresa ao ser questionada se tinha uma sexualidade normal, ou se era adepta do swing. "Respondi que não. Apenas um homem poderia me tocar, Dominique Pélicot. Eu só conseguia suportar as mãos dele no meu corpo", declarou.

O policial então avisa que "mostrará imagens que vão surpreender", estendendo para Gisele uma foto em que ela está sendo estuprada por um homem. "Eu não reconheço as pessoas na foto, nem o homem, nem a mulher", lembrou Gisèle ontem no tribunal.