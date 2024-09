Naufrágio de iate: 4 morreram sufocados em bolha de ar, indica autópsia

Quinze pessoas sobreviveram. Entre elas, está a esposa de Lynch, Angela Barcares, e o capitão do iate, James Cutfield. Ele é investigado por homicídio culposo —quando não há intenção de matar. Mesmo com A tempestade, A negligência pode ter tido papel na tragédia.

Quem eram as vítimas?

O chef foi a primeira morte confirmada, ainda no dia 19. Recaldo Thomas era canadense e foi localizado no mesmo dia do naufrágio. Seus pais nasceram em Antígua e Barbuda, no Caribe, onde Thomas vivia até então. "Posso falar por todos que o conheciam: ele era um ser humano muito amado, gentil e com um espírito calmo", disse um amigo do chef em entrevista à BBC.

Bilionário era conhecido como o Bill Gates do Reino Unido. Mike Lynch, que morreu no naufrágio, era um empresário do ramo da tecnologia e tinha uma fortuna avaliada em 500 milhões de libras (aproximadamente R$ 3,6 bilhões, pela cotação atual), de acordo com a última "Lista dos Ricos" do jornal britânico Sunday Times.

Mike Lynch Imagem: Henry Nicholls/Reuters

Foi acusado de fraude, mas acabou inocentado em julgamento. As acusações eram relacionadas à venda de sua empresa de software, a Autonomy, para a Hewlett-Packard por US$ 11 bilhões —cerca de R$ 60 bilhões, em valores atuais—, em 2011. Lynch sempre negou qualquer irregularidade e culpou a HP por ter errado na integração das duas empresas. Em junho deste ano, um júri o inocentou.