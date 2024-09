Le Pen, chefe da extrema direita francesa, lidera pesquisa para próxima eleição

A chefe da extrema direita francesa, Marine Le Pen, lidera as intenções de voto para o primeiro turno das eleições presidenciais de 2027 na França, segundo uma pesquisa publicada nesta quinta-feira (12). O estudo também aponta que a esquerda, atualmente bastante dividida no país, está cada vez mais distante nas intenções de votos. Como já se reelegeu uma vez, Emmanuel Macron não poderá concorrer no pleito.

Se as eleições fossem hoje, Marine Le Pen, do partido Reunião Nacional, obteria entre 34% e 35% dos votos no primeiro turno, seguida pelo candidato da aliança de centro-direita de Macron, seja o ex-primeiro-ministro Édouard Philippe (26%-27%) ou o também ex-chefe de governo Gabriel Attal (22%-24%).

Embora a esquerda tenha se unido em uma frente comum nas eleições legislativas de 2022 e 2024, depois de concorrer separadamente nas eleições presidenciais de 2022, o Ifop defende este último cenário e levanta vários nomes de líderes de esquerda na sua pesquisa.