Conselho de Segurança da ONU dá "pleno apoio" a Guterres, considerado "persona non grata" por Israel

As relações entre a ONU e Israel, criadas por uma resolução da ONU em 1947, são historicamente difíceis e estão em seu ponto mais baixo desde o ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.

Críticas mútuas

Em meio ao aumento da violência no Oriente Médio, Guterres foi declarado "persona non grata" por Israel, que o acusou de não ter "condenado de forma inequívoca" o ataque do Irã. Durante uma sessão tensa no Conselho, Guterres condenou o ataque iraniano, mas também criticou o ciclo de violência entre os dois lados.

O apoio a Guterres foi unânime entre os 15 membros do Conselho, com os Estados Unidos considerando a ação de Israel "não produtiva".

O Ministério das Relações Exteriores da França e o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, também criticaram a decisão de Israel.

Em comunicado, a diplomacia francesa afirma lamentar a "decisão injustificada, grave e contraproducente tomada por Israel de declarar o secretário-geral da ONU, António Guterres, personna non grata". A mensagem reitera "toda a confiança" da França no secretário-geral das Nações Unidas e termina destacando que a ONU "desempenha um papel fundamental para a estabilidade da região".