Freira brasileira que ajudou refugiados ganha prêmio de agência da ONU

Não tenho medo de agir, mesmo que não consigamos tudo o que queremos.

Rosita Milesi, vencedora do prêmio Nansen

A religiosa dirige o Instituto para as Migrações e os Direitos Humanos, agência humanitária que criou em Brasília em 1999. A instituição se dedica ao atendimento jurídico e social, ao acolhimento humanitário e à integração social e ao mercado de trabalho de migrantes, requerentes de asilo, refugiados e apátridas. O foco principal são as pessoas em situação de maior vulnerabilidade.

O ano em que fundou o IMDH correspondeu à chegada ao Brasil de um grande fluxo de refugiados vindos de Angola, fugindo da guerra civil que durou até 2002. De 1990 até 2002 calcula-se que 2.300 angolanos tenham pedido refúgio no Estado brasileiro, de acordo com a Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro.

Mulheres recompensadas

Quatro representantes regionais também foram premiadas ao lado da brasileira. "Com muita frequência, as mulheres enfrentam riscos elevados de discriminação e violência, especialmente quando são forçadas a fugir", declarou Filippo Grandi, alto-comissário da ONU para os Refugiados. "Mas essas cinco laureadas mostram que as mulheres também desempenham um papel essencial na resposta humanitária e na busca por soluções", destacou Grandi.

As quatro laureadas regionais são: