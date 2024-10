Bilionário francês pretende comprar clube de futebol Paris FC que tem Raí como acionista

Cabe a família Arnault levar o clube a um novo patamar que Ferracci não pôde oferecer. Um dos primeiros projetos que os novos investidores terão provavelmente de enfrentar é a definição do estádio onde o PFC irá jogar.

Atualmente, o time tem o mando de campo no Stade Charléty, no 13º distrito de Paris, um estádio poliesportivo de propriedade da Prefeitura de Paris que não é adequado para as partidas de futebol e rúgbi que recebe.

Pierre Ferracci iniciou conversações com os jogadores de rúgbi do Stade Français, que detêm a concessão do estádio Jean-Bouin, no 16º distrito da capital, literalmente a uma rua de distância do Parc des Princes, o estádio do PSG.

Há uma série de obstáculos a serem superados para que o clube se instale no local, entre eles a coordenação de sua programação com a do Stade Français e do PSG e a troca do gramado artificial atual, que teria de se tornar híbrido para receber uma partida de futebol.

Os ingleses conseguiram fazer o futebol e o rúgbi coabitarem em Reading e Watford, por exemplo, onde os clubes de futebol locais já dividiram o campo com o London Irish e o Saracens. Londres tem sete clubes da Premier League (primeira divisão). Com o PFC dos Arnault, Paris teria dois. Finalmente.

(Com informações da AFP)