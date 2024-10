Israel intensifica bombardeios aéreos no Líbano neste domingo

O exército israelense, por sua vez, relatou uma operação "seletiva e limitada" no sul do Líbano, assim como um "combate corpo a corpo" com o Hezbollah. Israel também anunciou ter capturado um combatente da milícia libanesa em um túnel, "destruído [sua] infraestrutura ao longo da fronteira" e matado "dezenas" de combatentes.

Os bombardeios aéreos de Israel foram intensificados desde a meia-noite de sábado, segundo informações da agência de notícias oficial libanesa. "Por volta das 03h45" (horário local, 21h45 em Brasília), um bombardeio destruiu "completamente" uma antiga mesquita no centro da cidade de Kfar Tibnit, relatou a agência.

Só neste domingo, o exército israelense disse ter interceptado cinco projéteis vindos do Líbano e pediu a evacuação de cerca de 20 cidades adicionais no sul do país. Ontem, os militares já haviam recomendado a moradores de 23 vilarejos para que "não voltassem para suas casas".

Vários socorristas da Cruz Vermelha libanesa ficaram feridos neste domingo em um bombardeio de uma casa no sul, para onde foram enviados "em coordenação" com a força de paz da ONU no Líbano (UNIFIL).

Israel transferiu a maior parte das suas operações para a frente libanesa, há um mês, com o objetivo de afastar o Hezbollah das zonas fronteiriças e permitir o retorno de cerca de 60.000 israelenses que tiveram que abandonar as suas casas no norte de Israel, devido ao lançamento de foguetes do grupo xiita.

Na noite de sábado, um ataque israelense teve como alvo um mercado na cidade de Nabatiyeh, a cerca de dez quilômetros da fronteira com Israel, no sul do Líbano, informou a agência oficial libanesa ANI.