Parlamento Europeu aprova composição da nova Comissão Europeia com vice-presidente de extrema direita

Um acordo entre o Partido Popular Europeu (PPE, direita), os Socialistas e Democratas (S&D, centro-esquerda) e o Renew (liberais centristas) preparou o cenário para a aprovação dos 26 comissários e comissárias. Além disso, o acordo compromete o PPE a permanecer na aliança, um pilar fundamental dos grandes acordos no Parlamento Europeu, e impede que o partido busque constituir maioria com a extrema direita.

O processo foi obstruído pelas objeções do S&D e do Renew à nomeação do italiano Rafaelle Fitto, do partido de extrema direita Irmãos de Itália, como um dos vice-presidentes da Comissão. Em contrapartida, o PPE expressou oposição à nomeação da socialista espanhola Teresa Ribera como primeira vice-presidente, o que deixou o processo em um impasse. Mas Von der Leyen tinha pressa em conseguir a confirmação de sua equipe, já que a UE busca desesperadamente definir um plano para enfrentar os desafios geopolíticos que o bloco tem pela frente.

Desafios

O desafio mais urgente é representado pelo retorno de Donald Trump à Casa Branca e a possibilidade de tensões comerciais. A Comissão também deve elaborar um plano coletivo para administrar a guerra entre Rússia e Ucrânia, o conflito no Oriente Médio e as crescentes tensões comerciais com a China.

Para a sueca Ylva Johansson, que deixará o cargo de comissária europeia para a Migração, a nova equipe enfrentará "mais ameaças", mas é um grupo mais "operacional" que aquele que iniciou o mandato em 2019 e termina agora sua gestão.

A direita controlará 15 das 26 pastas da Comissão. Para o alemão Manfred Weber, presidente do PPE, o grupo majoritário no Parlamento Europeu, trata-se de uma equipe "muito equilibrada". Weber, no entanto, recebeu fortes críticas por sua disposição de estabelecer uma aproximação com os partidos de extrema direita no Parlamento em busca de apoio.