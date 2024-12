Regime sírio perde cidades estratégicas e mostra sinais de fraqueza diante de ofensiva rebelde

Os rebeldes liderados por radicais islâmicos entraram na cidade estratégica de Hama, no centro da Síria, na quinta-feira (5), após duras batalhas com o Exército do presidente Bashar al-Assad, que admitiu a derrota.

Hama é a segunda cidade que a coligação rebelde liderada pelos extremistas islâmicos da Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ou Organização de Libertação do Levante, toma em uma semana. Aleppo, a segunda cidade do país, caiu no domingo (1°).

Os combatentes "entraram em vários bairros da cidade de Hama, onde ocorrem batalhas na rua com as forças do regime", afirmou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).