"Tudo que acontecer após Assad só pode ser melhor": sírios celebram queda do regime, mas temem futuro incerto

Enquanto parte da população síria ainda celebra a queda de Bashar al-Assad, alguns moradores, assim como parte da comunidade internacional, já se questionam sobre o período de incerteza no qual o país acaba de entrar. A reação de Israel e do Irã logo após a confirmação da queda do regime também preocupa.

Com informações de Murielle Paradon, enviada especial da RFI a Damasco

Nas ruas de Damasco a alegria da população é palpável, com manifestações evidentes de entusiasmo na capital desde a queda de Assad. Na praça da Omeyyades, centenas de pessoas ainda celebravam o fim de regime penduradas em tanques abandonados, empunhando bandeiras.