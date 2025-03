50 anos após descriminalização do aborto, França aprova lei para inocentar condenadas

O objetivo é que o Estado reconheça que a legislação em vigor antes de 1975 constituía "um atentado à proteção da saúde das mulheres, à autonomia sexual e reprodutiva" e aos "direitos das mulheres", causando "numerosas mortes", sendo fonte de "sofrimento físico e moral".

Este texto "é uma forma de dizer que a vergonha deve mudar de lado, que essas leis foram criminosas", disse à AFP Laurence Rossignol, que defende "uma abordagem memorial após décadas de vergonha e silêncio".

"Enquanto a defesa do direito ao aborto está sendo atacada no mundo todo, precisamos dizer ao mundo inteiro que há países que não cedem", insiste a senadora.

O projeto de lei também propõe a criação de uma comissão para reconhecer os danos sofridos pelas mulheres que fizeram aborto, com a responsabilidade de contribuir para "coleta" e "transmissão da memória" das mulheres forçadas a abortos clandestinos e daqueles que as ajudaram. No entanto, o texto não prevê nenhuma indenização para ressarcir quem foi afetada.

"Ato de homenagem" e de memória

A ministra designada para a Igualdade entre Mulheres e Homens, Aurore Bergé, saudou um "ato de homenagem" para "fazer justiça àquelas que lutaram nas sombras, àquelas que pagaram o preço com sua própria liberdade, às vezes com suas próprias vidas, pelo simples direito à autodeterminação".