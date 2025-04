De Malaquias a Nostradamus: as profecias do 'último papado antes do Juízo Final'

O ressurgimento do interesse em profecias sempre que um papa morre, ou quando há uma mudança no papado, não é um fenômeno novo. A figura do papa, como líder espiritual de uma das maiores religiões do mundo, está intrinsecamente ligada a questões "escatológicas" (do grego, eschatos, o "fim", e logos, "estudo"), e ao apocalipse no pensamento cristão. Uma transição papal é vista por alguns como um momento crucial que pode anunciar mudanças em um mundo considerado instável e de futuro incerto.

A "Profecia dos Papas" é uma lista de 112 ou 113 frases curtas em latim, cada uma supostamente descrevendo um dos futuros papas da Igreja Católica, começando com Celestino II (eleito em 1143) até o "fim dos tempos". Essa profecia teria sido escrita por São Malaquias, arcebispo irlandês do século XII, por volta de 1139, durante uma viagem a Roma, quando o religioso teria recebido uma visão mística dos futuros pontífices.

Cada papa em sua lista é representado por um lema em latim, uma espécie de epígrafe simbólica, que tenta refletir sua personalidade ou o contexto histórico de seu pontificado. A profecia ganhou notoriedade quando foi publicada em 1595 pelo monge beneditino Arnold Wion, cerca de 450 anos após a suposta revelação.