Boulos apela e sobe no Datafolha, mas precisa de um milagre

Para Toledo, politicamente, há dois grandes riscos para Boulos. "Primeiro, que ele acabou validando, normalizando um cara que passou a campanha inteira insinuando que ele [Boulos] cheirava cocaína. E, mais do que isso, um cara que tentou desqualificar o processo democrático eleitoral de campanha de todas as maneiras que pôde", destacou.

E teria sido ainda pior de certa maneira, se por um acaso do destino, a gente abrisse as urnas amanhã e o Boulos ganhasse. Porque, se ele ganhar, quem vai ficar com o crédito? O Marçal.

José Roberto de Toledo, colunista do UOL

