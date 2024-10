Licença para matar e para bajular

Já a direita cresceu. E cresceu mesmo com Bolsonaro se omitindo. Deixou de fazer campanha para muitos vitoriosos. Nos casos mais vexaminosos, como em São Paulo, o ex-presidente se escondeu no 1º turno. "Uma porcaria de líder", como disse o pastor Malafaia.

Veja mais aqui.

Com Tarcísio discreto, Bolsonaro 'mata saudades' dos holofotes em SP

22.out.2024 - Evento da campanha à reeleição de Ricardo Nunes (à esq.), à direita dele, seu candidato a vice, Mello Araújo, a esposa, Regina Nunes, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o ex-presidente Jair Bolsonaro Imagem: Thais Bilenky/UOL

O prefeito Ricardo Nunes e o ex-presidente Jair Bolsonaro deram um show sem emoções na primeira aparição pública juntos na campanha. Eles foram a uma churrascaria no bairro do Morumbi nesta terça (22) no mesmo carro do governador Tarcísio de Freitas.

Nunes e Tarcísio desceram antes e Bolsonaro ficou ainda um minutinho dentro do carro digitando no celular. Foram direto ao palanque montado no restaurante, fizeram discursos sem grandes novidades e depois se acomodaram lado a lado numa mesa de autoridades para almoçar.