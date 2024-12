O segredo da longevidade de Valdemar Costa Neto como rei do PL

Diante do indiciamento do não mais réu primário Valdemar pela Polícia Federal (no inquérito que investigou a tentativa de golpe de estado e assassinato de Lula por militares para benefício de Jair Bolsonaro), correligionários do PL cogitam, novamente, destronar o rei do PL. O candidato dos bolsonaristas a presidente da legenda é o senador Rogério Marinho (PL-RN). Resta ver se terão o necessário número de votos e, principalmente, de procurações para tomarem o poder de Valdemar.

